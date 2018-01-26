Выбор фризера для приготовления мороженного

Чтобы готовить разные десерты достаточно выбрать современное оснащение. С этой задачей отлично справятся фризеры для мороженного. Этот прибор отвечает за замешивание и насыщение кислородом, заморозку смеси, чтобы приготовить вкусное лакомство. На профессиональной кухне аппарат станет незаменимым, так как без него работы по изготовлению кондитерских изделий усложнятся. Ознакомиться с большим выбором фризеров для мороженного и прочими приспособлениями можно на странице http://www.gastrofood.ru/catalog/1.

Аппаратура имеет цилиндр для охлаждения, внутри которого установлена система для взбивания смеси. Попадая внутрь емкости, температура смеси опускается до минус семи градусов. При этом образуется лед, который измельчится и перемешивается с продуктом. После проведения всех необходимых манипуляций джелато готов к употреблению. При необходимости десерты можно оставить внутри автомата.

Фризеры зачастую имеют отделы для хранения продукции, емкости для ее охлаждения. Они могут выполнять пастеризацию, и оборудованы помпой. Их функции и работа зависят от производителя. Некоторые устройства оборудованы миксером и отсеком для хранения сиропа. У других моделей имеется ручная подача продукта.

Фризеры готовят не только простое джелато, также они могут выдавать десерты с двумя вкусами. Еще можно приготовить мороженное со смешанными вкусами.

Рекомендации по выбору фризеров.

На качество работы агрегата оказывает влияние мощность холодильной установки, объем отсека охлаждение и наличие помпы. Если техника малопроизводительная, то могут возникать периодические сбои в ее работе. Помпа позволяет получить кремообразное или даже воздушное джелато. Благодаря этой детали мороженное будет иметь стопроцентную взбитость.

За качественную работу аппарата отвечает эффективная система охлаждения. Некоторые агрегаты оборудуются двумя цилиндрами. Таким образом, можно готовить десерты нескольких видов.

Фризеры с функцией пастеризации улучшают биологический состав продукта. Они производят мороженное более насыщенного вкуса, по причине качественного растворения всех компонентов.

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