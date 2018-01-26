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Общество

Главгосэкспертиза согласовала обновлённый проект строительства метро до "Стрелки" в Нижнем Новгороде

30 января 2018 13:38  [28] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Главгосэкспертиза России согласовала обновленный проект первого этапа продления Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена - участка между станциями "Московская" и "Стрелка". Об этом сообщает пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России" 30 января 2018 года.

Согласно информации, эксперты рассмотрели представленные после корректировки материалы и пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов, а проектная документация - результатам инженерных изысканий. Также была проведена повторная проверка достоверности определения сметной стоимости строительства. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

"В состав проектируемого отрезка входят перегонные тоннели, станционный комплекс "Стрелка", а также дополнительные сооружения. Станция относится к колонному типу, она получит два подземных вестибюля, примыкающих к подуличным подземным пешеходным переходам. Предполагается, что пользоваться станцией будут до 104,5 тысяч пассажиров в сутки или порядка 30,5 млн человек в год", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на втором этапе работ, проект которого Главгосэкспертиза рассмотрела ранее, линия будет продлена от "Стрелки" до станции "Волга". Общая длина ветки в итоге должна составить 4,55 км. При этом, напомним, что вопрос строительства метро до "Волги" местными и региональными властями пока даже не обсуждается и в ближайшей перспективе значится станция "Сенная", которая, согласно программе развития транспорта на 2017-2027 гг, должна быть построена в 2024 году.

Как сообщалось ранее, контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен в марте 2015 года. Он был заключен с компанией "Управление строительства – 620", которая в октябре 2017 года стала участником уголовного дела по факту мошенничества при строительстве данного объекта. Напомним также, что 25 января 2018 года в суд было передано дело о невыплате зарплаты строителям метро.

Генпроектировщиком строительства участка до станции "Стрелка" выступает ОАО "Нижегородметропроект", которое также занимается проектированием участка высокоскоростной магистрали "Москва-Казань" между Нижним Новгородом и Москвой.

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