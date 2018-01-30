Фрукты и овощи наиболее заметно подорожали в Нижегородской области в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Фрукты и овощи наиболее заметно подорожали в Нижегородской области в 2017 году. Мониторинг цен журналистам представила начальник отдела контроля экономической концентрации нижегородского УФАС России Тамара Григорян 30 января 2018 года.

Согласно мониторингу, по данным на 22 января 2018 года по сравнению с показателями на 17 январь 2017 года на 6% подорожало сливочное масло (до 117 рублей за 200 г), на 4,5% - соль (до 11,7 рубля за кг), на 13,7% - капуста белокочанная (до 14,8 рубля), на 4,7% - морковь (до 19,3 рубля), на 19,5% - яблоки (до 65 рублей за кг), на 11,4% - баранина (до 326 рублей), на 16,6% - рыба мороженная (до 174,8 рубля), на 6,5% - апельсины (до 60 рублей за кг), на 52,5% - груши (до 140 рублей за кг), на 16,6% - мандарины (до 85,6 рублей), на 5,9% - лимоны (до 95,8 рубля за кг).

При этом, по данным мониторинга, на ряд продуктов цены снизились. Так, на 3,7% подешевел батон (до 66,7 рубля за 1 кг), на 8,3% - хлеб ржаной (до 40,2 рубля за 1 кг), на 4,9% - молоко (до 50 рублей за 1 литр), на 8,5% - подсолнечное масло (до 99,5 рубля за литр), почти на 16% - мука (до 31 рубля), на 8,2% - вермишель (до 81,5 рубля), на 31,8% - сахарный песок (до 29,8 рубля).

Кроме того, на 6,9% снизилась средняя цена на овсяные хлопья "Геркулес" (до 35,3 рубля за 1 кг), на 5,7% - цена на рис (до 78,7 рубля), на 9% - цена на пшено (до 42,2 рубля), на 39% - цена на гречневую крупу (до 64 рубля за 1 кг). На 16,7% подешевел чай черный байховый (до 43,2 за 100 г), на 8,3% - яйцо куриное (до 55,5 рубля за 10 штук), на 7,6% - лук репчатый (до 18,6% за кг), на 11,5% - говядина (до 339,5 рубля), на 8,2% - курица (до 117 рублей за кг), на 15% - куриная грудка (до 170 рубля за кг), на 3% - бананы (до 54 рублей за кг).

"В течение года почти все продукты дешевели, а те, которые дорожали, дорожали в пределах инфляции. По крайней мере, если говорить о продуктах, которые принято считать наиболее важными среди важных – хлеб, молоко, яйцо, продукция животного происхождения, рыбная продукция, - то они остаются в пределах тех трендов, которые мы в течение года и отмечали. То есть по тем же самым или даже по более низким ценам эти продукты доступны потребителю", - отметил руководитель УФАС Михаил Теодорович.