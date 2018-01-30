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Общество

Десять домов и школа в Нижнем Новгороде остались без электричества из-за планового ремонта 30 января

30 января 2018 13:58  [1501] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Электричество отключено из-за планового ремонта в десяти домах и школе в Советском и Приокском районах Нижнего Новгорода 30 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, в связи с плановыми ремонтными работами от электроснабжения с 12:00 до 17:00 отключено 10 домов: ул.Быкова, 5, 7, 9, 11, Штеменко, 2, Жукова, 16, 18, 20, Военных Комиссаров, 4, 5. Кроме того, с 11:00 до 15:00 света нет в школе №187 по адресу: бульвар 60 лет Октября, 5.

Также в связи с плановым ремонтом на сетях с 09:00 до 15:00 отключено горячее водоснабжение на пр.Кораблестроителей, 1, 3, 1а, ул.Иванова, 25, 25а, 25б, 27-36 (Сормовский район) и с 10:00 до 22:00 на пр.Октября, 2, 3 и пр.Молодежный, 2 (Автозаводский район).

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Алексей Манянин

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