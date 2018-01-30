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Экономика

Нижегородское правительство в 2018 году намерено начать переговоры о партнерских отношениях с турецкой провинцией Сакарья

30 января 2018 15:51  [179] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Департамент внешних связей правительства Нижегородской области в 2018 году намерен начать переговоры о партнерских отношениях с турецкой провинцией Сакарья. Об этом директор департамента Ольга Гусева сообщила в рамках пресс-конференции 30 января.

По ее словам, Турция постепенно становится для Нижнего Новгорода привлекательным регионом не только в области туризма, но и промышленности. В связи с этим правительство намерено выйти с инициативой о заключении партнерских соглашений и расширении сотрудничества в области промышленности и машиностроения.

"Хороший почин уже есть в виде филиала Горьковского автозавода в Сакарье. Мы надеемся, что Турция пойдет нам на встречу в вопросах партнерства, и соглашение будет подписано в недалеком будущем", - подвела итог Гусева.

Напомним, что "Группа ГАЗ" начала производство автомобилей "ГАЗель NEXT" в Турции в 2014 году.

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