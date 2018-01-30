Около 19 тысяч кубометров снега было убрано дорожными предприятиями Нижнего Новгорода в ночь на 30 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 19 тысяч кубометров снега было убрано дорожными предприятиями Нижнего Новгорода в ночь на 30 января 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

По словам директора департамента дорожного хозяйства Владимира Рябцева, все службы в связи с начавшейся ночью метелью переведены на усиленный режим работы. "В ночь с 29 на 30 января 2018 года уборку дорог осуществляли 311 единиц техники, из которых 70 комбинированных и 49 плужно-щеточных машин, 16 грейдеров и шесть бульдозеров. Кроме того, для сбора снега были задействованы 12 лаповых и 36 ковшовых снегопогрузчиков", - рассказал он.

Рябцев уточнил, что вывоз снега осуществляли 102 самосвала. На обработку дорог было израсходовано 1460 тонн песко-соляной смеси и 70 тонн реагента.

Метель, по прогнозам синоптиков, продолжится в течение как минимум трех дней. "Я настоятельно прошу автомобилистов, которые ежедневно паркуются на проезжей части, в дни снегопадов, все-таки, пользоваться общественным транспортом. Днем центральные магистрали, такие как пр. Гагарина, ул. Родионова, пр. Ленина, ул. Ларина, ул. Добролюбова и другие, будут убираться при помощи автопоездов, создавая снежные валы. Ночью будет осуществляться непосредственно вывоз снега, а в ранние утренние часы - основные работы по прометанию и обработке противогололедными материалами", - сказал Владимир Рябцев.

Сейчас на дорогах города работает 329 единиц дорожной техники: 73 комбинированные и 79 плужно-щеточных машин, 8 грейдеров, 12 бульдозеров, 63 самосвала, 57 снегопогрузчиков. Ручную уборку осуществляют 654 дорожных рабочих.

Главный инженер ООО "Дорстройинвест НН" Александр Рязанов в свою очередь отмечает, что основная проблема, которая возникает при зимней уборке - это припаркованные машины. "Мы прекрасно понимаем, что людям нужно где-то ставить свои личные автомобили, поэтому рассчитываем на понимание людей и стремимся максимально быстро очистить обочины", - сказал он.

По словам Рязанова, нередко приходится прибегать к помощи эвакуаторов, что значительно удлиняет процесс уборки. "Тратится время на ожидание инспектора ГИБДД, на перемещение автомобиля. Скорость уборки снижается в три – четыре раза, но данный факт никак не отражается на качестве работ. При необходимости, в сильные снегопады, мы привлекаем дополнительные снегоуборочные машины", - рассказал главный инженер.

Он добавил, что в минувшие дни в дежурном режиме на территории Советского района работало пять комбинированных дорожных машин (КДМ) и два трактора МТЗ. В дневную смену к работе привлекались три фронтальных погрузчика, три самосвала и 15 дорожных рабочих. "Обычно днем и в выходные мы уделяем отдельное внимание остановочным павильонам, пешеходным переходам. Это делается с той целью, чтобы люди могли беспрепятственно подойти к остановкам общественного транспорта, пройти по тоннелям, не увязнув в снежной массе. Также регулярно рабочими прометаются и обрабатываются противогололедными материалами тротуары", - пояснил Рязанов.

Он уточнил, что в ночную смену происходит увеличение техники. "Помимо КДМ и МТЗ дополнительно выходит до пяти фронтальных погрузчиков и около 20 самосвалов. Снег в первую очередь вывозится с центральных улиц: с проспекта Гагарина, улицы Белинского и Пушкина, Окского съезда, Молитовского моста. Кроме того, работы проводились с улицы Пушкина. А дорожные рабочие занимаются ручной очисткой тротуаров, там, где не проходит спецтехника", - подытожил главный инженер.