Около 50 человек пришли на прием депутата Госдумы от "Единой России" в Балахне Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 50 человек пришли на прием депутата Госдумы от "Единой России" в Балахне Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба НРО партии 30 января 2018 года.

Согласно информации, на встречу с депутатом Вадимом Булавиновым пришли 48 человек. Люди обращались с вопросами, по большей части касающимися темы ЖКХ и благоустройства. В ходе приёма была затронута и тема компенсации оплаты капитального ремонта.

Ольга Резонтова обратилась с просьбой посодействовать в ремонте моста, который находится в аварийном состоянии. Из-за текущего состояния переправы пришлось сократить путь следования одного из муниципальных маршрутов общественного транспорта. По данным местной администрации, деньги на ремонт моста заложены в бюджет текущего года. Ремонт запланирован на весну.

Валентина Бочкова в ходе приёма поинтересовалась изменениями в законодательстве, которые касаются компенсации оплаты капитального ремонта для пенсионеров. Вадим Булавинов рассказал, какие поправки в этой сфере планируются к рассмотрению в Госдуме в ближайшее время.

"Согласно действующим правилам, компенсация оплаты капитального ремонта распространяется на одиноко проживающих пенсионеров или семьи, состоящие из пенсионеров, достигших 70-летнего возраста. Для достигших 70 лет – 50%, для 80-летних – 100% компенсации. Сейчас мы в комитете Госдумы по ЖКХ разработали поправки, которые расширяют эти параметры. Не редки случаи, когда пенсионер проживает вместе с инвалидом первой или второй группы, и в этом случае на него правила компенсации уже не распространяются, так как он теряет статус одиноко проживающего. Если депутаты нас поддержат, эта несправедливость будет устранена. Отмечу, если мы говорим о компенсации оплаты капремонта, то правила действуют в тех случаях, когда у пенсионера нет долгов за жилищно-коммунальные услуги", - рассказал Вадим Булавинов.