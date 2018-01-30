МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за метели 30 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сильный снегопад и метель ожидаются в Нижегородской области вечером 30 января 2018 года. Об этом ГУ МЧС РФ по региону сообщило со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, 30-31 января ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 13-18 м/с, метель, ухудшение видимости до 500 м и менее, на дорогах – снежные заносы, накат и гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с повреждением ЛЭП и линий связи. Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев, нарушения в работе систем ЖКХ.

Также прогнозируется увеличение количества ДТП, возникновение заторов на трассах федерального, регионального и местного значения. Повышается вероятность увеличения количества случаев травматизма среди населения из-за падения сосулек и снега с крыш, возможной деформацией и обрушением крыш.