Как проявил себя новый глава города Владимир Панов в борьбе со снежной стихией, - анонсы НР от 31 января Общество

За минувшие четверть века нижегородские градоначальники ежегодно сталкивались с проблемой своевременной уборки снега с улиц и дворов города. Правда, масштабы проблемы были разными. При Иване Склярове и Дмитрии Беднякове в Нижнем Новгороде находилось не очень много личного автотранспорта. Поэтому даже когда за короткое время выпадало много снега, а в городе в 90-е годы чаще всего не хватало снегоуборочной техники, транспортных коллапсов зимой почти не возникало. Снегоуборочные проблемы росли по мере роста автомобилизации населения. На рубеже столетий проблема зимних автомобильных заторов в Нижнем Новгороде вызрела и встала, что называется, в полный рост. Вместе с политическим пиаром в качестве необходимого обременения. Как проявил себя новый глава города Владимир Панов в борьбе со снежной стихией, читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".



Нижний Новгород в долговой яме. Где новое руководство будет брать деньги на нужды нижегородцев? "Муниципальный долг – это реальность, с которой нужно считаться. Долг не исчезнет в одночасье, но нужно его уменьшать или, хотя бы, сделать обслуживание долга дешевле, - заявил Панов. - Для этого, в том числе, нужно оптимизировать расходы городского бюджета и повысить доходы". Но как это сделать? Знает ли об этом Панов? Эти и другие новости читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".



Увидим ли мы новую станцию нижегородского метро "Стрелка" к ЧМ-2018? Подрядчик, возводящий станцию, погряз в долгах. Компанию "Управление строительства-620", которая занимается возведением станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде, требуют признать банкротом. Точная сумма исковых требований не сообщается, но речь, по-видимому, вновь идет о невыплате зарплаты сотрудникам охранной фирмы, с которой у "Управления строительства-620" заключены договоры на оказание соответствующих услуг. Сдаст ли фирма объект в положенный срок (апрель-май текущего года) и получат ли выплаты по заработной плате работники, - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".