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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом за рассылку в соцсетях фотографий бывшей жены

31 января 2018 09:25  [457] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом за рассылку в соцсетях фотографий бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 31 января 2018 года.

По версии следствия, в июле 2017 года 30-летний обвиняемый, проживавший на ул. Д. Павлова Сормовского района, на почве ревности к жене переслал в одной из соцсетей ее фотографии и видеозапись в обнаженном виде родственнику и коллеге по работе. "Тем самым он незаконно распространил сведения о частной жизни потерпевшей, составляющие ее личную и семейную тайну, без согласия, причинив ей моральный вред", - говорится в сообщении СУ СК.

Свою вину мужчина признал. Уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия) направлено в суд.

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