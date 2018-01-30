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Общество

Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Ленинском районе Нижнего Новгорода утром 31 января

31 января 2018 10:16  [164] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три дорожно-транспортным происшествия с материальным ущербом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 10:00 31 января 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД РФ.

По данным управления, всего за период с 00:00 до 10:00 в области зарегистрировано три ДТП: в Ленинском районе Нижнего Новгорода, в Арзамасе и Балахнинском районе. В областном центре, согласно информации, автомобиль Chevrolet Lanos, проезжая перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с рейсовым автобусом ЛИАЗ. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля.

Как отметили в госавтоинспекции, усложнения дорожной ситуации и увеличения среднего числа ДТП в регионе зафиксировано не было. "С утра в Нижнем Новгороде наблюдался ряд задержек в движении, но как таковых пробковых ситуаций не было. Город не стоял", - подчеркнул собеседник агентства.

"Ситуация на дорогах такая же, как обычно. Дороги чистятся, основные заторы были связаны со снижением общей скорости движения из-за погодных условий", - сказал представитель УГИБДД.

Отметим, что по данным сервиса Яндекс.Пробки на 10:00 ситуация с пробками оценивается в шесть баллов. В "час пик", около 08:00-09:00 сервис показывал пробки в девять баллов.

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Алексей Манянин

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