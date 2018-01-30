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Происшествия

Житель Павлова Нижегородской области получил условный срок за вождение в состоянии опьянения и хранение куста конопли

31 января 2018 10:33  [167] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Павлова Нижегородской области получил условный срок за вождение в состоянии опьянения и хранение куста конопли. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 31 января 2018 года.

Согласно информации, в октябре 2016 года ранее судимый 28-летний мужчина сорвал куст дикорастущей конопли. В мае 2017 года в гаражном массиве около ул.Шутова молодого человека остановили сотрудники ГИБДД. Они заподозрили, что мужчина находится в состоянии опьянения, а также обнаружили пакет с наркотическим веществом.

В декабре 2017 года суд приговорил мужчину по ч.1 ст.228, ст.264.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, а также управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за отказ в прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) к двум годам лишения свободы условно.

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