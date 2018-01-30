Два мобильных пункта обогрева развёрнуты на трассах М-7 и Р-159 Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два мобильных пункта обогрева развёрнуты на федеральных трассах в Кстовском районе и городском округе Бор Нижегородской области в вязи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий и в целях организации жизнедеятельности населения два мобильных пункта обогрева развёрнуты на федеральных трассах М-7 Москва-Уфа (в районе деревни Ветчак Кстовского района) и Р-159 Нижний Новгород-Киров (деревня Рекшино г.о.г. Бор).

В состав мобильного пункта обогрева входят штабная палатка, в которой организована связь с ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области и вышестоящими органами управления,палатка для приема пищи и палатка для оказания первой доврачебной помощи. Палатка для отдыха в районе горы Ветчак рассчитана на 20 мест, в деревне Рекшино г.о.г. Бор - на 10 мест.

Кроме того, как сообщает МЧС, в местах дислокации мобильных пунктов обогрева дежурят пожарные со спецтехникой для ликвидации нештатных ситуаций – всего 16 человек личного состава и шесть единиц техники.

"Водители и пассажиры смогут остановиться и получить всю необходимую им помощь: зарядить аккумулятор и мобильный телефон, связаться со своими родными, отдохнуть, согреться. В случае необходимости на месте смогут оказать первую доврачебную помощь", - отмечается в сообщении.

Напомним, что синоптики прогнозируют продолжение снегопадов в регионе до 2 февраля 2018 года.

Как сообщалось ранее, региональное УГИБДД по данным на 31 января, не зафиксировало усложнения дорожной ситуации в связи с погодными условиями в Нижнем Новгороде и обрасти. На утро 31 января в регионе зарегистрировано три ДТП.