СУ СК проводит проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Сергачском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Сергачском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Согласно информации, 30 января 2018 года в жилом доме в селе Андреевка после тушения пожара сотрудниками МЧС было обнаружено тело погибшего 60-летнего мужчины. Предположительно, причиной пожара стала неисправность печного отопления.

По предварительным данным, возгорание произошло днём, дом жилой деревянный, оборудован печным отоплением. Сообщается, что пенсионер проживал один, злоупотреблял спиртными напитками.

При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.