Трое мужчин задержаны по подозрению в похищении жительницы Павловского района Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Трое мужчин задержаны по подозрению в похищении жительницы Павловского района Нижегородской области из-за долга. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ 31 января 2018 года.

По версии следствия, днём 28 января 2018 года трое мужчин ворвались в дом в селе Б. Давыдово, под угрозой насилия и убийства они вывели 34-летнюю хозяйку из дома и насильно посадили в автомобиль ВАЗ-2110. После этого подозреваемые отвезли женщину в деревню Грудцино, где удерживали в одном из домов. Вечером того же дня потерпевшая, улучив момент, смогла выбежать на улицу и обратиться к местным жителям, которые вызвали правоохранителей.

Следователи задержали подозреваемых: двух 19-летних молодых людей и 39-летнего мужчину. Им предъявлено обвинение по п.п. "а, в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц, с применением насилия).

По предварительным данным, мотивом совершения преступления послужили деньги: обвиняемые утверждают, что потерпевшая должна им 250 тысяч рублей, а женщина признает долг в сумме 50 тысяч рублей, но перед другим человеком. В настоящее время расследование продолжается.