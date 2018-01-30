Как заработать на репетиторстве по скайпу?

Попробовать начать зарабатывать в Интернете можно не только с личного блога или аккаунта в социальной сети. Онлайн-пространство предлагает выгодные условия для тех, кто хочет реализовать собственные знания и навыки. Особенно это касается тех, кто занят в индустрии интеллектуального труда и строит заработок в Интернете на преподавании.

Как организуются образовательные курсы через Skype?

Среди онлайн-репетиторов наиболее востребованы учителя иностранных языков. Изучение английского, французского, немецкого, испанского и итальянского – в приоритете. Набирает популярность китайский и японский. На сайте http://s-english.ru представлены репетиторы по английскому по скайпу.

Онлайн-обучение для многих – это удобно и рентабельно. Не нужно тратить время на поездки в офис образовательного учреждения или на квартиру к репетитору и в том числе не придется тратиться на покупку учебных материалов.

Репетитор подготавливает индивидуальный рабочий план, собирает базу тестов, упражнений и учебников, индивидуально договаривается с каждым учеником об условиях сотрудничества. Благо сегодня разработана масса приложений и готовых методик, которые помогут изучить и обучить языку буквально за несколько недель.

Как строится образовательный процесс?

Частный репетитор проводит уроки индивидуально. Реже собираются коллективные занятия. Определяется наиболее удобное время общения с учеником. Средняя длина сеанса составляет около 2-3 часов.

Следующий этап – это подготовка материалов и согласование учебного плана. Всегда предоставляется дополнительное время для повторения отдельных тем. Преимущество индивидуальной работы в том, что ученик может неограниченное количество раз повторить тему и в случае необходимости попросту «зазубрить» материал.

Акцент делается на интерактивное общение. Это значит, что ученику не придется тратить время на записи в тетрадях или обработку многостраничных текстовых документов. Онлайн-обучение проходит в интерактивном режиме, когда ученик может ехать на работу или заниматься домашними делами. Это оптимально, к примеру, для домохозяек и студентов.

Ключевая задача репетитора – разработать систему тестов и экзаменов, которые проходит ученик после каждого блока занятий. Кроме того, основной акцент делается на разговорные навыки.

Несмотря на то, что частный репетитор не дает никакого сертификата, популярность таких услуг растет. Знание иностранного языка сегодня – это уже не «галочка» в дипломе, а необходимость, без которой практически невозможно развиваться и ориентироваться в современном онлайн-пространстве и реальном мире.

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