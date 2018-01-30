Какой тип камина выбрать для своей квартиры?

Камин всегда считался символом теплого и уютного дома. Ошибочно полагать, что квартиры многоэтажных домов не приспособлены под обустройство камина. Сейчас даже в самой маленькой квартире можно иметь свой, хотя бы декоративный, камин. А для того чтобы из всего многообразия выбрать камин, который подходит к определённой квартире или дому, необходимо сначала понять, какие бывают виды каминов и в чем их существенное отличие. Все камины делят на пять типов: открытые, дровяные, газовые, закрытые и электрические. Далее будет рассказано о каждом из них подробнее. Интернет-магазин ПечиКамины.ру поможет в выборе камина для создания уюта в доме.

Открытые дровяные камины.

Они по праву считаются классическим примером камина. Он состоит из топки, сделанной из кирпича, покрытой мрамором, гранитом или песчаником, и дымохода. Его наружный облик практически ни претерпел изменений с античных времен. Основным плюсом считается открытое пламя, на которое можно любоваться вечно. Но он все-таки имеет ряд недостатков, к основным относятся пожароопасность (топка должна постоянно находиться под присмотром!), а при неправильном использовании можно получить сильное задымление помещения, очень трудоемкий процесс установки сооружения камина, необходимо придумать место, где будут храниться дрова. Они требуют обязательного тщательного ухода за собой, особенно в части дымохода. А его КПД составляет всего 10-25%.

Закрытые камины со стальной или чугунной топкой.

Эти камины совмещают в себе достоинства обычного классического камина и пожаробезопасность, которая создается благодаря закрытой стеклянной дверце. Она не даст случайной искре попасть на пол и разгореться в пламя. Современные модели имеют такие конструкции, что их уже не надо так часто чистить, а КПД доходит до 60%.

Газовые камины

Это, пожалуй, самый безопасный вид каминов. Датчики контроля подачи газа дают уверенность в том, что его использование в большинстве случаев не приведет к трагедии. Но основным достоинством считается тот факт, его можно устанавливать практически в любой квартире. А также существуют модели, наличие дымохода которым не требуется, хватает обычной вентиляции. Но и у этого типа каминов есть ряд недостатков, к ним относятся: разрешение газовой компании на установку каминного оборудования, цена самой установки достаточно высокая, так как газ сам по себе является опасным топливом, то и камин будет постоянно требовать обязательного технического контроля и ухода.

Электрический камин по своим характеристикам похож на обычный электрический обогреватель. У него обычно имеется встроенный вентилятор. Чаще всего его используют не в качестве способа обогрева, а как декоративный элемент. Преимуществом электрического камина является наличие термостата, позволяющего регулировать температуру нагрева.

На сегодняшний день ассортимент каминов, представленных на рынке достаточно широк. И, разобравшись со всеми их достоинствами и недостатками, можно суметь подобрать подходящий практически в любой дом или квартиру .

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