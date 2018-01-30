Суд в Нижегородской области взыскал 2 млн рублей с виновного в убийстве экс-военнослужащего Общество

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд взыскал 2 млн рублей с бывшего военнослужащего, проживающего в Нижегородской области, в пользу войсковой части. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 31 января 2018 года.

Согласно информации, в период несения воинской службы ответчик в состоянии алкогольного опьянения убил гражданина, за что был осужден приговором Северо-Кавказского окружного военного суда от 27 декабря 2007 года. Приговор вступил в законную силу.

После этого райсуд Владикавказа взыскал 2 млн рублей с воинской части, где проходил службу ответчик, в пользу несовершеннолетних детей погибшего. Военный прокурор гарнизона обратился в Борский городской суд с иском о возмещении ущерба части в порядке регресса. В обоснование иска военный прокурор указал, что ответчик проходил военную службу по контракту в войсковой части на различных должностях и воинских званиях. Приказом главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ ответчик был досрочно уволен с военной службы.

В сообщении отмечается, что исполнительные листы о взыскании денег войсковой частью были исполнены в полном объеме.