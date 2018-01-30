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Общество

Экологи пожаловались в нижегородское минэкологии на загрязнения на бывшем "Дзержинском оргстекле"

31 января 2018 14:15  [219] Общество

Экологи пожаловались в министерство экологии Нижегородской области на загрязнения на территории бывшего ОАО "Дзержинское оргстекло" (ДОС). Письмо АНО "Вьюница" с жалобой размещено на сайте диспетчерской службы минэкологии.

Согласно информации, сейчас на территории ДОС, которое было признано банкротом в октябре 2015 года, действует около 30 предприятий малого и среднего бизнеса. В основном они специализируются на выпуске химической продукции.

"В результате деятельности этих предприятий образуются отходы, в том числе и промышленные. Деятельность в области обращения с отходами на данной территории не урегулирована. Печи сжигания, куда ранее направлялись жидкие отходы на утилизацию, не функционируют. В настоящее время жидкие промышленные отходы направляются неизвестно куда. Вполне вероятно, что они сливаются или в канализацию, или на почву", - говорится в письме.

Кроме того, экологи жалуются, что вокруг предприятия растут несанкционированные свалки, а обязанность их уборки ложится на администрацию Дзержинска.

Напомним, "Дзержинское оргстекло", которое, в частности, выпускало синильную кислоту и стекла для самолетов, в 2009 году было на грани банкротства. Тогда правительство региона оказал ряд мер поддержки предприятию. Однако в 2015 году предприятие обанкротилось.

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