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Общество

Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности

31 января 2018 14:19  [258] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Балахнинского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 31 января 2018 года.

Согласно информации, с 2010 по 2015 год гражданин без регистрации и лицензий занимался обналичиванием денег. Размер извлеченного дохода от этой деятельности составил более 96 млн рублей.

Уголовное дело в отношении балахнинца возбуждено по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

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