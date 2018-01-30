Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности

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Житель Балахнинского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 31 января 2018 года.
Согласно информации, с 2010 по 2015 год гражданин без регистрации и лицензий занимался обналичиванием денег. Размер извлеченного дохода от этой деятельности составил более 96 млн рублей.
Уголовное дело в отношении балахнинца возбуждено по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
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