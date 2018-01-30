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Общество

Замначальника пассажирского вагонного депо "Горький - Московский" подозревается в коммерческом подкупе

31 января 2018 14:24  [317] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель начальника пассажирского вагонного депо "Горький - Московский" Сергей Хорев подозревается в коммерческом подкупе. Об этом пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте СК РФ сообщила 31 января 2018 года.

По версии следствия, в 2015 - 2016 годах он незаконно получил через посредника коммерческий подкуп в сумме 105 тысяч рублей от директора фирмы за общее попустительство и лояльное отношение в случаях выявления недостатков в части выполнения договоров.

Кроме того, в 2015 году подозреваемый инициировал выплаты нескольким своим подчиненным (начальникам поездов) завышенных премий к отпускам с условием, что большая часть сумм пойдет якобы на ремонт. При этом никакого ремонта подозреваемый делать не собирался, а полученные деньги присвоил себе.

Уголовные дела в отношении Хорева возбуждены ч.3 ст.159УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) и ч.6 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп в значительном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

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