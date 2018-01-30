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Происшествия

Нижегородец пострадал при обрушении лесов в подземном переходе у станции метро в Москве

31 января 2018 14:35  [153] Происшествия

Нижегородец пострадал при обрушении строительных лесов в подземном переходе у станции метро "Улица 1905 года" в Москве. Об этом 30 января 2018 года сообщило агентство Интрефакс.

Согласно информации, в результате обрушения пострадали еще трое москвичей и житель Ярославля.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве, по данному факту проводится доследственная проверка.

На сайте мэра Москвы говорится, что переход эксплуатирует "Гормост". Мэр города Сергей Собянин назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет.

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