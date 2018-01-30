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Общество

Синоптики прогнозируют похолодание до -15° и снег в Нижегородской области 1-2 февраля

31 января 2018 15:18  [1225] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют похолодание до -10…-15° в Нижегородской области 1 и 2 февраля 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, 31января на дорогах сохранится снежный накат и гололедица, ожидается кратковременный снег. Максимальная температура днём при восточном ветре -5…-7°,ночью до -10…-13°, при прояснениях до -16°.

1-2 февраля синоптики прогнозируют значительную облачность с кратковременным снегом. Ветер западный с переходом на южное направление, 4-7 м/с. Дневная температура 1 февраля будет -8…-10°, ночью мороз до -15°, в пригородах до -19°. 2 февраля в дневные часы -5…8°.

По информации администрации Нижнего Новгорода, в первые дни февраля в областном центре может выпасть до 70% месячной нормы осадков, что "приведет к осложнению ситуации на дорогах города". В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства горадминистрации заявили, что обработка дорог реагентами, прометание и вывоз снега будут организованы в круглосуточном режиме.

Отмечается, что на территории Нижнего Новгорода за 30 января было израсходовано 1,8 тысяч тонн пескосоляной смеси и 124 тонны реагента. В итоге с улиц города было вывезено более 22 тысяч кубометров снега.

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