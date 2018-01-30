Нижегородский ФК "Олимпиец" проведет три контрольных матча во время тренировочных сборов в Турции Спорт

Нижегородский футбольный клуб (ФК) "Олимпиец" проведет три контрольных матча во время тренировочных сборов в Турции. Об этом сообщается на сайте клуба 31 января 2018 года.

Согласно информации, на сборы команда отправится 31 января и завершит их 12 февраля.

В рамках сборов "Олимпиец" запланировал провести три контрольных матча: 4 февраля с чемпионом Туркменистана - ФК "Алтын Асыр", 6 февраля - с казахстанским "Кайсаром" и 10 февраля - с молдавским "Зимбру".

Напомним, сейчас "Олимпиец" находится на 12 из 20 мест в турнирной таблице первого дивизиона ФНЛ.