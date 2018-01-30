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Нижегородцы продолжают жаловаться на неприятный запах в районе ул. Родионова в Нижнем Новгороде. Две жалобы размещены на сайте диспетчерской минэкологии 31 января 2018 года.
В одной из жалоб говорится про сильный запах канализации в районе дома №193, во второй о том же запахе в районе школы №102 (дом 193).
"Стойкий запах канализации. Просьба принять меры по устранению запаха. Дышать невозможно", - написано в одной из жалоб.
Напомним, жалобы на сильный неприятный запах в районе ул. Родионова нижегородцы направляли в минэкологии в январе неоднократно. При этом "Нижегородский водоканал" сообщил, что станция аэрации к появлению этого запаха отношения не имеет.
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