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Общество

Прокуратура требует через суд запретить эксплуатацию причала на Волге в Кстове Нижегородской области

31 января 2018 18:41  [746] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская транспортная прокуратура требует через суд запретить эксплуатацию причала на Волге в г.Кстово. Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила 31 января 2018 года.

Согласно информации, сотрудники прокуратуры установили, что причал на правом берегу реки принадлежит ООО "Экстра Лайн". Его эксплуатацией на правах аренды занимается ООО "Вижн". При этом разрешительных документов на использование причала нет ни у одной из этих организаций. "Что в свою очередь создает угрозу безопасности судоходства на внутреннем водном транспорте и ставит под угрозу жизнь и здоровье, как работников предприятия, так и других лиц, находящихся на причальном сооружении", - поясняется в сообщении.

Прокуратура просит суд приостановить эксплуатацию причала до получения соответствующих документов.

Напомним, в октябре 2017 года суд запретил ООО "Альтернатива" эксплуатацию лодочной стоянки в затоне Дзержинский на Оке.

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