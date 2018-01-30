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Общество

Нижегородская прокуратура потребовала запретить доступ к пяти сайтам с информацией о продаже наркотиков

31 января 2018 19:01  [159] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская транспортная прокуратура потребовала запретить доступ к пяти сайтам с информацией о продаже наркотиков. Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила 31 января 2018 года.

Согласно информации, существование этих сайтов было выявлено сотрудниками прокуратуры в ходе мониторинга сети интернет. На них размещена информация, содержащая сведения о способах и местах приобретения наркотических средств, о ценах на них, а также о вакансиях, связанных с их реализацией.

"Информация, размещенная на выявленных в ходе проверки сайтах, направлена на пропаганду употребления наркотических средств, нарушает конституционные права граждан, наносит существенный вред интересам государственной власти", - поясняется в сообщении.

Напомним, в декабре суд признал незаконными три сайта с информацией об изготовлении бомб в Нижнем Новгороде.

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