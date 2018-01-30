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Происшествия

Женщина подозревается в применении насилия в отношении судебных приставов в Дзержинске Нижегородской области

01 февраля 2018 09:07  [364] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Женщина подозревается в применении насилия в отношении судебных приставов в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 1 февраля 2018 года.

По версии следствия, утром 15 января 2018 года 39-летняя подозреваемая пришла в здание суда на пр. Чкалова в Дзержинске. Не подчинившись требованиям судебных приставов, она не предоставила к осмотру вещи и прошла под турникетом рамки металлоискателя, а затем проследовала в здание суда. Судебный пристав, догнав нарушительницу, взял ее за руку, с целью вывести из помещения суда. В ответ подозреваемая ударила рукой правоохранителя по лицу, а также нанесла удар ногой и рукой в пах. Кроме того, она укусила за руку еще одного судебного пристава, который подключился к разбирательству с нарушительницей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Расследование продолжается.

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