Уголовное дело возбуждено в отношении насмерть сбившего девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде водителя маршрутки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено в отношении насмерть сбившего девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде водителя маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 1 февраля 2018 года.

По версии следствия, 26 декабря 2017 года 55-летний водитель маршрутного такси № 91, на пр.Гагарина в Приокском районе пренебрег правилами дорожного движения и сбил девушку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От полученных повреждений девушка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время проводится расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям водителя.