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Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении насмерть сбившего девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде водителя маршрутки

01 февраля 2018 09:34  [240] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено в отношении насмерть сбившего девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде водителя маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 1 февраля 2018 года.

По версии следствия, 26 декабря 2017 года 55-летний водитель маршрутного такси № 91, на пр.Гагарина в Приокском районе пренебрег правилами дорожного движения и сбил девушку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От полученных повреждений девушка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время проводится расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям водителя.

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