Наталья Назарова обещала рассмотреть вопрос о возвращении субсидии на электроэнергию нижегородским предприятиям АПК Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Госдумы от Нижегородской области Наталья Назарова планирует передать для рассмотрения вопрос о возвращении субсидий из федбюджета на оплату электроэнергии для предприятий агропромышленного комплекса (АПК) региона. Об этом сообщает пресс-служба депутата по итогам её встречи с коллективами сельскохозяйственных предприятий в Выксунском городском округе.

В рамках рабочей поездки в округ Наталья Назарова посетила, в частности, крестьянско-фермерское хозяйство, занимающееся животноводством. В ближайших планах сельхозпроизводителей, обеспечивающих жителей района молоком, строительство нового современного коровника и наращивание поголовья крупного рогатого скота. "Приятно видеть хозяйства, оснащенные современным оборудованием, повышающим эффективность производства. Это в том числе результат господдержки сельского хозяйства, когда фермеры и сельхозпроизводители могут получить гранты, субсидии, льготные кредиты, бюджетные дотации. В том хозяйстве, которое мы посетили, благодаря этому идет серьезное обновление фондов", - отметила она.



Также депутат пообщалась с коллективом местной птицефабрики "ВыксОВО", которая благодаря частному инвестору из разрушенного производства стала развивающимся предприятием, которое обеспечивает местных жителей рабочими местами. Поднятый во время встречи вопрос о тарифах на электроэнергию для сельхозпроизводителей, по словам депутата Госдумы, обязательно будет передан на рассмотрение.

"Раньше действовал данный вид субсидии из бюджета, но несколько лет назад был отменен. Учитывая важность задачи по обеспечению продовольственной безопасности региона и страны, стоящей перед аграриями, считаю, что это вопрос можно пересмотреть", - подчеркнула Наталья Назарова.