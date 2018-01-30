Последние новости рубрики Происшествия
01 февраля 2018 13:49  [153] Двое мужчин арестованы по подозрению в убийстве пенсионерки в Семеновском г.о. Нижегородской области
01 февраля 2018 11:59  [101] Подозреваемые в похищении человека в Павловском районе Нижегородской области помещены под домашний арест
01 февраля 2018 11:27  [1050] ФСБ сообщило о ликвидации террориста в Нижнем Новгороде
01 февраля 2018 11:03  [133] Водитель ВАЗа погиб при столкновении с автобусом в Дивеевском районе Нижегородской области 31 января
01 февраля 2018 10:56  [750] Пенсионер погиб на пожаре в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 31 января
01 февраля 2018 09:34  [240] Уголовное дело возбуждено в отношении насмерть сбившего девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде водителя маршрутки
01 февраля 2018 09:07  [362] Женщина подозревается в применении насилия в отношении судебных приставов в Дзержинске Нижегородской области
31 января 2018 21:49  [3101] Движение по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде ограничено на неопределенный срок
31 января 2018 14:35  [176] Нижегородец пострадал при обрушении лесов в подземном переходе у станции метро в Москве
31 января 2018 11:58  [1724] Трое мужчин задержаны по подозрению в похищении жительницы Павловского района Нижегородской области
Происшествия

Пенсионер погиб на пожаре в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 31 января

01 февраля 2018 10:56  [750] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионер погиб на пожаре в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 31 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Согласно информации, в 14:15 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме в р.п. Дальнее Константиново. Пожар был ликвидирован на площади 20 кв.м. В результате пожара сгорела внутренняя отделка дома.

При разборе конструкций сгоревшего дома было обнаружено тело погибшего 71-летнего хозяина дома. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
30 января 2018 17:41Уборка снега в Нижнем Новгороде

Алексей Манянин

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph