Пенсионер погиб на пожаре в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 31 января Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионер погиб на пожаре в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 31 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Согласно информации, в 14:15 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме в р.п. Дальнее Константиново. Пожар был ликвидирован на площади 20 кв.м. В результате пожара сгорела внутренняя отделка дома.

При разборе конструкций сгоревшего дома было обнаружено тело погибшего 71-летнего хозяина дома. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.