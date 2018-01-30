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Пенсионер погиб на пожаре в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 31 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
Согласно информации, в 14:15 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме в р.п. Дальнее Константиново. Пожар был ликвидирован на площади 20 кв.м. В результате пожара сгорела внутренняя отделка дома.
При разборе конструкций сгоревшего дома было обнаружено тело погибшего 71-летнего хозяина дома. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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