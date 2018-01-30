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Общество

Долг по зарплате на предприятии в Сергачском районе Нижегородской области погашен после вмешательства прокуратуры

01 февраля 2018 13:04  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Задолженность по заработной плате перед работниками ООО "Заря" в Сергачском районе Нижегородской области была погашена после вмешательства региональной прокуратуры. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 1 февраля 2018 года.

Согласно информации, на момент прокурорского вмешательства долг составлял 1,1 млн рублей. Проверка была проведена после обращения местного жителя района. Заработная плата 30 работникам предприятия не выплачивалась с сентября 2017 года.

В отношении руководителя предприятия было возбуждено по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством).

СПРАВКА:
Директор ООО "Заря" Вячеслав Богомолов является собственником 100% уставного капитала общества, который составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности общества: разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.

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