Плюсы удаления сажевого фильтра

Почти все страны мира ведут активную борьбу за снижение вредных веществ, которые могут выбрасываться в атмосферу. Так появились экостандарты Евро-4 и Евро-5, а установка сажевого фильтра на транспорте с дизельными моторами стала обязательной. Сегодня некоторые автовладельцы думают о том, как убрать засоренный фильтр, и нужно ли это вообще делать?

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Основные плюсы процесса удаления.

Прибавка мощности. Важнейшее преимущество для большинства автомобилистов. Увеличение приемистости мотора может находиться в диапазоне от 5% до 15%. Точный результат зависит от вида фильтрующего элемента и способа его удаления, марки машины и типа мотора. При этом такая прибавка мощности не вносит никаких изменений в работу двигателя. Если одновременно убрать фильтр и произвести чип-тюнинг, то результат будет более существенным.

Уменьшение нагрузки на двигатель. После процесса существенно увеличивается срок работы мотора, ведь продукты сгорания из него смогут выходить без лишних помех. Не стоит забывать о том, что есть еще «масло», которые также проникает в выхлопную систему. В общем, двигатель станет более приемистым и бодрым.

Как правило, срок службы сажевых фильтров может колебаться от трех до десяти лет, в зависимости от частоты использования авто и качества заливаемого топлива. Замена этого элемента на новый может стоить недешево. Поэтому многие автовладельцы решаются на удаление детали из выхлопной системы.

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