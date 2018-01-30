СКУД для нормальной работы предприятия

Любой организации и фирме может понадобиться ограничение либо контроль перемещения сотрудников и посетителей по территории, и зданию. Чтобы организовать это существует много вариантов, но только установка контролирующей системы СКУД cчитается более эффективной и надежной. Больше об этом читать здесь.

Конфигурации таких систем могут иметь различия, но у всех есть одно общее качество: работа техники зависит на считывании кодового значения, которое находится на определенном мобильном носителе. После чего полученные данные сравниваются с эталонными сведениями, и если нет никаких запретов, система открывает доступ. Именно так может предоставляться возможность сотруднику получить доступ к любому помещению либо территории.

В общем, функционирование СКУД описывается так: Сотрудник, при надобности войти в определенное помещение, подносит к считывателю карточку с зашифрованным кодом. При совпадении значений электроника открывает замок, и он легко проходит на территорию.

Причем современная аппаратура решает не только эти задачи. С ее помощью легко проследить передвижение сотрудников по офисному зданию, обеспечивая рациональное использование рабочего времени. Так могут фиксироваться опоздания и ранние уходы с рабочего места. Полученная информация поступает к руководству.

Современные СКУД могут быть интегрированы с противопожарной либо охранной системами, видеонаблюдением. Что позволяет повысить их эффективность.

Важной частью использования системы является монтаж турникетов. Это такие оригинальные конструкции, напоминающие небольшие проходные. Их работа также основана на наличии электронного кода, который считывается с персональных носителей. С помощью таких устройств можно вести контроль сотрудников и посетителей. Турникеты работают под управлением специального ПО, которое обрабатывает информацию и передает на головное устройство.

Электронные проходные могут использоваться, как самостоятельные турникеты либо управляться дистанционно. Для этого сотрудникам фирмы необходимо поднести карту с кодом к считывающему устройству, и доступ будет предоставлен.

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