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Происшествия

Двое мужчин арестованы по подозрению в убийстве пенсионерки в Семеновском г.о. Нижегородской области

01 февраля 2018 13:49  [155] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое мужчин арестованы по подозрению в убийстве пенсионерки в Семеновском г.о. Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 1 февраля 2018 года.

Согласно информации, тело 89-летней пенсионерки в поселке станции Тарасиха обнаружили социальные работники 25 января. Следователи при осмотре места происшествия обнаружили биологические материалы, которые могли принадлежать участникам происшествия. После генотипоскопической экспертизы были установлены личности и задержаны двое подозреваемых мужчин 20 и 28 лет.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемые арестованы. Они не трудоустроены, привлекались к административной и уголовной ответственности, в том числе, за хищение чужого имущества.

Напомним также, что в декабре житель Дзержинска был осужден на 11 лет и два месяца колонии строгого режима за избиение пенсионерки до смерти.

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