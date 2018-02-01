Члены комиссии по МСУ считают возможным введение должности первого зама председателя нижегородской Думы Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Члены комиссии по МСУ считают возможным введение должности первого заместителя председателя нижегородской Думы. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комиссии Гордумы по МСУ 1 февраля 2018 года.



На сегодняшнем заседании обсуждались предлагаемые изменения в Устав города, которые будут рассмотрены на публичных слушаниях 19 февраля и заседании Гордумы. Правки, в частности, предполагают уменьшение кворума. Если на сегодняшний день заседание Гордумы правомочно при присутствии на нем не менее двух третей от установленной численности депутатов (32 из 47), то в случае принятия соответствующего решения для кворума будет достаточно половины депутатов (не менее 24).



Председатель комиссии по МСУ Ольга Балакина обратила внимание, что часть вопросов принимаются большинством в две трети голосов депутатов (о принятии Устава Нижнего Новгорода, о внесении изменений в него, об удалении главы города в отставку, о самороспуске городской Думы Нижнего Новгорода, – прим. НИА "Нижний Новгород").



"Может получиться, что кворум на Думе с такими вопросами будет, а принять правомочное решение депутаты не смогут", - отметила она. Начальник юридического управления Гордумы Ирина Маслова ответила на это, что депутаты в таком случае могут снять вопрос с рассмотрения и перенести его.



После обсуждения предлагаемых правок Ольга Балакина обратила внимание, что ни одного вопроса по ним не поступило от депутата Евгения Лазарева, и "это ее очень смущает". Сам депутат на это заявил, что "когда шел на заседание комиссии, вопросов у него не было". При этом он подчеркнул, что вопрос об отчете главы города и председателя Гордумы перед депутатами должен быть прописан в Уставе конкретнее.



"Также считаю, что у председателя Гордумы должен быть первый зам", - отметил Лазарев. Председатель комиссии по МСУ Ольга Балакина отметила, что поднимет этот вопрос на совещании председателей комиссий Гордумы.



Напомним, что предлагаемые правки в Устав также предполагают: право главы Нижнего Новгорода на отклонение правового акта Гордумы, частичное изменение порядка назначения и отрешения от должности председателя Гордумы. Из компетенции Гордумы планируется исключить согласование кандидатур первого заместителя и заместителей главы администрации. На слушания также планируется вынести вопрос по лишению депутатов права выйти из фракции, если они избраны в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией.



Напомним также, что 20 декабря 2017 года СМИ обратили внимание на то, что при внесении правок в Устав, касающихся перехода на одноглавую систему управления, был сохранен п.2 ст.38, в котором отмечается, что глава города избирается только из числа депутатов Гордумы. Тогда источник в Гордуме заявил НИА "Нижний Новгород", что менять Устав в части избрания главы города только из числа депутатов до избрания нового мэра не планируется.