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Происшествия

Нижегородская Гострудинспекция расследует факт получения тяжелых травм сотрудником ледового дворца "Навашино"

01 февраля 2018 15:10  [167] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гострудинспекция в Нижегородской области расследует факт получения тяжелых травм сотрудником ледового дворца "Навашино". Об этом пресс-служба инспекции сообщила 1 февраля 2018 года.

Согласно информации, 22 января на ледовой арене с помощью вышки велись работы по установке светильников. Вышка упала на лед, в результате чего 42-летний слесарь-ремонтник получил серьезные переломы костей. Пострадавший доставлен в Выксунскую центральную больницу для проведения операции.

Сейчас Гострудинспекция устанавливает причины несчастного случая.

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