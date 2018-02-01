Нижегородская Гострудинспекция расследует факт получения тяжелых травм сотрудником ледового дворца "Навашино"

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Гострудинспекция в Нижегородской области расследует факт получения тяжелых травм сотрудником ледового дворца "Навашино". Об этом пресс-служба инспекции сообщила 1 февраля 2018 года.
Согласно информации, 22 января на ледовой арене с помощью вышки велись работы по установке светильников. Вышка упала на лед, в результате чего 42-летний слесарь-ремонтник получил серьезные переломы костей. Пострадавший доставлен в Выксунскую центральную больницу для проведения операции.
Сейчас Гострудинспекция устанавливает причины несчастного случая.
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