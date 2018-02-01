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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" разыграет более 100 тысяч рублей между добросовестными плательщиками 8 февраля

01 февраля 2018 17:14  [141] Общество

Нижегородское ОАО "Теплоэнерго" отмечает увеличение числа добросовестных плательщиков за время проведения акции "Запускай генератор тепла, оплачивая услуги вовремя!".

Как сообщила пресс-служба компании 1 февраля 2018 года, акция проводится третий год подряд, начиная с 2015 года. Ежеквартально методом генерации случайных чисел из числа добросовестных плательщиков определяются 25 счастливчиков, которые получают деньги только за то, что своевременно оплатили услуги ЖКХ.

"Теплоэнерго" по итогам трех кварталов 2017 года разыграло 75 денежных сертификатов на общую сумму 303 тысячи рублей, 8 февраля 2018 будут разыграны оставшиеся 25 сертификатов в общей сложности на 101 тысячу рублей и главный приз – туристическая путевка. Прямая трансляция розыгрыша будет доступна на сайте компании.

"Акция "Запускай генератор тепла, оплачивая услуги вовремя!" позволила существенно улучшить платежную дисциплину нижегородцев. Если на момент старта акции добросовестных плательщиков было только 49%, то по итогам 2017 года более 64% нижегородцев оплачивают коммунальные услуги вовремя – до 10 числа следующего месяца", - отметил руководитель "Теплоэнерго" Александр Котельников.

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