Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2018 19:13  [607] Банк России выпустил в обращение памятную монету с портретом Максима Горького с 1 февраля
01 февраля 2018 19:01  [215] Минтранспорта рассматривает вопрос ограничения движения грузовиков через центр Нижнего Новгорода
01 февраля 2018 18:38  [187] Наиболее читаемые новости на НИА "Нижний Новгород" в январе 2018 года
01 февраля 2018 18:10  [132] Нижегородский ЦОДД планирует перевести 141 светофор на дистанционное регулирование к лету 2018 года
01 февраля 2018 17:48  [185] "Газпром газораспределение Нижний Новгород" оштрафовано на 600 тысяч рублей за нарушения при подключении потребителя
01 февраля 2018 17:36  [274] Стоимость планируемого к строительству в Нижегородской области океанариума выросла на 2 млрд рублей
01 февраля 2018 17:28  [728] "Глава города поставил задачу восстановить движение по Мызинскому мосту максимум за две недели", - Александр Герасименко
01 февраля 2018 17:19  [116] Ремонт плотины на реке Сундовик в Нижегородской области вошел в федеральную программу на 2018 год
01 февраля 2018 17:14  [140] Нижегородское "Теплоэнерго" разыграет более 100 тысяч рублей между добросовестными плательщиками 8 февраля
01 февраля 2018 16:18  [485] Глеб Никитин попросил руководство Нижнего Новгорода включиться в программу редевелопмента центров городов
Общество

Ремонт плотины на реке Сундовик в Нижегородской области вошел в федеральную программу на 2018 год

01 февраля 2018 17:19  [116] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено направить 20,5 млн рублей на ремонт плотины на реке Сундовик (п. Советский Большемурашкинского района) в 2018 году. Об этом сообщается в документах на сайте правительства.

Согласно информации, соответствующее постановление врио губернатора Глеб Никитин подписал 25 января 2018 года. Капитальный ремонт плотины будет проводиться в рамках программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах". На эти цели регион планирует направить 5,3 млн рублей, еще 15,2 млн рублей составит субсидия из федерального бюджета.

Напомним, в бюджете Нижегородской области на 2018 год на развитие водохозяйственного комплекса предусмотрено 42 млн рублей. В общей сложности расходы на экологию составят почти 860 млн рублей, что на 40% больше показателя 2017 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph