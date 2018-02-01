Ремонт плотины на реке Сундовик в Нижегородской области вошел в федеральную программу на 2018 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено направить 20,5 млн рублей на ремонт плотины на реке Сундовик (п. Советский Большемурашкинского района) в 2018 году. Об этом сообщается в документах на сайте правительства.



Согласно информации, соответствующее постановление врио губернатора Глеб Никитин подписал 25 января 2018 года. Капитальный ремонт плотины будет проводиться в рамках программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах". На эти цели регион планирует направить 5,3 млн рублей, еще 15,2 млн рублей составит субсидия из федерального бюджета.



Напомним, в бюджете Нижегородской области на 2018 год на развитие водохозяйственного комплекса предусмотрено 42 млн рублей. В общей сложности расходы на экологию составят почти 860 млн рублей, что на 40% больше показателя 2017 года.