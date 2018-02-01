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Экономика

Вклад цифровой экономики в ВВП России может достичь 9%, - Михаил Осеевский

01 февраля 2018 17:33  [81] Экономика

Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский считает, что вклад цифровой экономики в ВВП России может достичь 9%. Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 1 февраля 2018 года.

Согласно информации, такое мнение Осеевский высказал 30 января в Казани на расширенном заседании коллегии министерства информатизации и связи Татарстана, посвященном итогам работы отрасли в 2017 году.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы развития сферы информационных технологий как в масштабах России, так и в Татарстане, обеспечения информационной безопасности и подготовки квалифицированных кадров для информационной отрасли. Ключевой темой коллегии стало внедрение цифровой экономики.

По словам министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, 2017 год стал переломным в развитии цифровой экономики. "Президент РФ Владимир Путин закрепил за цифровой экономикой приоритетное значение в экономическом развитии страны. Она станет реальным инструментом для достижения роста внутреннего валового продукта", - подчеркнул министр.

"Развитие цифровой экономики связано, в первую очередь, с внедрением современных технологий сбора, хранения и обработки данных в ключевых отраслях российской экономики, оказывающих влияние на валовый внутренний продукт, – нефтегазодобыча, машиностроение, энергетика, сельское хозяйство. И от того, насколько быстро и масштабно эти технологии там появятся, зависят наши экономические результаты", - отметил Осеевский. По его словам, вклад цифровой экономики в ВВП страны в настоящее время находится на уровне нескольких процентов, но этот уровень будет увеличен до 8-9%.

"Ростелеком" уже начал работу с рядом крупнейших предприятий Татарстана, переходя от теоретических аспектов программы цифровой экономики к реальным действиям. "Татарстан является признанным лидером по цифровизации сервисов государственных и муниципальных услуг и их доступности для населения. Я уверен, что через несколько лет этот регион также займет лидирующие позиции и в цифровизации экономики и усилит свое положение как в России, так и на глобальных рынках", - добавил Осеевский.

Согласно статистике, приведенной на заседании коллегии, пять лет назад интернетом в России пользовалось 46% населения, сегодня этот показатель составляет 75%, а в Татарстане, по данным пользования электронными услугами, можно говорить о 86% жителей – пользователей интернета.

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