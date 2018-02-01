Строительная компания из Сарова Нижегородской области оштрафована на 280 тысяч рублей за смерть каменщика Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Строительная организация ООО "ТСК" из Сарова Нижегородской области оштрафована на 280 тысяч рублей за смерть каменщика. Об этом Гострудинспекция региона сообщила 1 февраля 2018 года.

Согласно информации, 5 декабря 2017 года при строительстве многоэтажного дома в районе поймы р. Сатис бригада работников выполняла уборку строительного мусора и остатков стройматериала. На одном из этажей здания были обнаружены несколько мешков оставшейся сухой смеси. Чтобы не носить их вручную, работники попросили крановщика сторонней организации переместить груз. Мужчины закрепили стропы к поддону со смесями и крановщик начал подъем. Во время перемещения груза крюк зацепился за выступ плиты и груз качнулся в сторону каменщика, прижав его к стене.

Пострадавший получил тяжелые множественные повреждения тела и внутренних органов. Мужчину доставили в больницу, где через несколько часов после проведенной операции он скончался. Алкоголя в крови у погибшего не обнаружено. У него остались жена и трое несовершеннолетних детей.

В ходе расследования было установлено, что контроль за соблюдением техники безопасности при проведении работ отсутствовал, сам пострадавший не соблюдал меры безопасности.

Напомним, каменщик погиб в Сарове в феврале 2016 года.