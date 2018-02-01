Последние новости рубрики Происшествия
01 февраля 2018 17:44  [177] Строительная компания из Сарова Нижегородской области оштрафована на 280 тысяч рублей за смерть каменщика
01 февраля 2018 15:36  [564] Мужчина задержан по подозрению в убийстве таксиста в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
01 февраля 2018 15:10  [166] Нижегородская Гострудинспекция расследует факт получения тяжелых травм сотрудником ледового дворца "Навашино"
01 февраля 2018 13:49  [1269] Двое мужчин арестованы по подозрению в убийстве пенсионерки в Семеновском г.о. Нижегородской области
01 февраля 2018 11:59  [203] Подозреваемые в похищении человека в Павловском районе Нижегородской области помещены под домашний арест
01 февраля 2018 11:27  [2196] ФСБ сообщила о ликвидации террориста в Нижнем Новгороде
01 февраля 2018 11:03  [282] Водитель ВАЗа погиб при столкновении с автобусом в Дивеевском районе Нижегородской области 31 января
01 февраля 2018 10:56  [1362] Пенсионер погиб на пожаре в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 31 января
01 февраля 2018 09:34  [353] Уголовное дело возбуждено в отношении насмерть сбившего девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде водителя маршрутки
01 февраля 2018 09:07  [459] Женщина подозревается в применении насилия в отношении судебных приставов в Дзержинске Нижегородской области
Происшествия

Строительная компания из Сарова Нижегородской области оштрафована на 280 тысяч рублей за смерть каменщика

01 февраля 2018 17:44  [177] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Строительная организация ООО "ТСК" из Сарова Нижегородской области оштрафована на 280 тысяч рублей за смерть каменщика. Об этом Гострудинспекция региона сообщила 1 февраля 2018 года.

Согласно информации, 5 декабря 2017 года при строительстве многоэтажного дома в районе поймы р. Сатис бригада работников выполняла уборку строительного мусора и остатков стройматериала. На одном из этажей здания были обнаружены несколько мешков оставшейся сухой смеси. Чтобы не носить их вручную, работники попросили крановщика сторонней организации переместить груз. Мужчины закрепили стропы к поддону со смесями и крановщик начал подъем. Во время перемещения груза крюк зацепился за выступ плиты и груз качнулся в сторону каменщика, прижав его к стене.

Пострадавший получил тяжелые множественные повреждения тела и внутренних органов. Мужчину доставили в больницу, где через несколько часов после проведенной операции он скончался. Алкоголя в крови у погибшего не обнаружено. У него остались жена и трое несовершеннолетних детей.

В ходе расследования было установлено, что контроль за соблюдением техники безопасности при проведении работ отсутствовал, сам пострадавший не соблюдал меры безопасности.

Напомним, каменщик погиб в Сарове в феврале 2016 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph