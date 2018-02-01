Наиболее читаемые новости на НИА "Нижний Новгород" в январе 2018 года Общество

В январе политическая жизнь региона оживилась новостями из облправительства, поэтому в рейтинг самых популярных попали сообщения о кадровых решениях, принятых врио губернатора Глебом Никитиным. И наиболее читаемое из них – о том, что Сергей Наумов покинул пост министра образования. Далее идет сообщение собственно о новой структуре регионального кабмина и замыкает тройку наиболее популярных новостей политики сообщение о назначении Сергея Шевченко и.о. замгубернатора по соцполитике. После них идет новость о том, что Глеб Никитин выдвинул Владимира Панова на конкурс по избранию главы Нижнего Новгорода.

В происшествиях вновь самые читаемые сообщения – о поисках пропавших. Один из разыскиваемых мужчин был найден убитым.

Последний день января принес непринятый сюрприз как жителям, так и новому руководству города – пришлось ограничить движение по Мызинскому мосту из-за повреждения деформационного шва. И теперь традиционные пробки из-за снега стали еще больше, так как движение осуществляется только по половине моста.

Из позитивных самых читаемых новостей – сообщение о том, что нижегородка просила региональное минэкологии спасти четырех зимующих уток. В наиболее читаемые новости рубрики "Общество" также попала новость про долгострой "ЖК "Новинки Smart City": инвестор готов возобновить стройку в случае подвода всех коммуникаций.

В новостях культуры самая читаемая также касается кадровых перемен - Анна Ермакова покинула пост директора нижегородского оперного театра. Самая популярная новость экономики и бизнеса касалась планов Центробанка построить в Нижнем Новгороде новое здание в 2021 году. Среди спортивных событий наиболее заметным стал выход ХК "Торпедо" в плей-офф.

А самый популярный фоторепортаж – с открытия транспортно-пересадочного узла "Канавинский" в Нижнем Новгороде.