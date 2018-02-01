Минтранспорта рассматривает вопрос ограничения движения грузовиков через центр Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минтранспорта рассматривает вопрос ограничения движения грузовиков через центр Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона 1 февраля 2018 года со ссылкой на и.о. министра транспорта Вадима Власова.

Комментируя ограничение движения по Мызинскому мосту из-за повреждения деформационного шва, Власов отметил, что угрозы дальнейшего разрушения моста нет. "В настоящее время проходит обследование – детальный осмотр дефектов, которое займет ориентировочно неделю. После будет определена дальнейшая работа по данному объекту", - сказал и.о. министра.

"Разрушение деформационного шва, предположительно, связано с влиянием большегрузов, проезжающих по мосту. У любой строительной конструкции, в том числе у деформационного шва, есть запас проектной прочности. Мы будем рассматривать вопрос ограничения движения через центр Нижнего Новгорода грузового транспорта", – заявил Власов.

В региональном минтрансе напомнили, что облправительство сейчас ведет работу по завершению строительства Южного обхода, который позволит разгрузить Нижний Новгород, в том числе и Мызинский мост, от транзитного транспорта.

Напомним также, что строительство еще одного крупного объекта транспортной инфраструктуры – моста (или тоннеля) через р. Волгу в районе д. Подновье – министерством транспорта в ближайшей перспективе не рассматривается.