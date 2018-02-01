Уголовное дело возбуждено в отношении обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков первокурсника ННГУ Происшествия

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Уголовное дело возбуждено в отношении студента-первокурсника ННГУ им.Лобачевского, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, студент, "зарабатывая на жизнь", распространял на территории города наркотические средства через тайники-"закладки". Молодой человек был арестован 20 января 2018 года, полицейские изъяли у него наркотические средства в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.