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02 февраля 2018 09:40  [117] Уголовное дело возбуждено в отношении обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков первокурсника ННГУ
Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков первокурсника ННГУ

02 февраля 2018 09:40  [117] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено в отношении студента-первокурсника ННГУ им.Лобачевского, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, студент, "зарабатывая на жизнь", распространял на территории города наркотические средства через тайники-"закладки". Молодой человек был арестован 20 января 2018 года, полицейские изъяли у него наркотические средства в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.

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