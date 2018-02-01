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Происшествия

Катавшему нижегородца на тюбинге и совершившему смертельное ДТП водителю автомобиля грозит до пяти лет колонии

02 февраля 2018 10:01  [190] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Катавшему нижегородца на тюбинге и совершившему смертельное ДТП водителю автомобиля грозит до пяти лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в котором погиб 20-летний мужчина, ехавший по дороге в привязанной к автомобилю "ватрушке".

Напомним, что ДТП произошло 21 января 2018 года в Балахнинском районе. За рулём автомобиля Ford Focus находился, 18-летний студент вуза. В ходе движения тюбинг вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем "Лада"-212140. Находившийся в тюбинге мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.264 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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