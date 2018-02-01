Несовершеннолетняя нижегородка предстанет перед судом по подозрению в хищении куртки и телефона у школьницы Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Несовершеннолетняя нижегородка предстанет перед судом по подозрению в хищении куртки и телефона у школьницы. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области 2 февраля 2018 года.

По версии следствия, днём 19 сентября 2017 года возле одной из школ Ленинского района 16-летняя подозреваемая попросила у знакомой 14-летней школьницы куртку и мобильный телефон, пообещав впоследствии их вернуть. Однако возвращать вещи девушка не собиралась и похитила их.

21 сентября в следственный отдел с заявлением обратился отец потерпевшей девочки. В ходе расследования установлено, что потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более семи тысяч рублей. Подозреваемая в содеянном созналась и сообщила следователям СК, что похищенную куртку она забрала себе, а телефон отдала подруге. Моральный и материальный вред подозреваемая загладила в полном объеме.

Уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) направлено в суд в суд, подозреваемой грозит судебный штраф.