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Общество

Владимир Исаев вручил благодарственные письма 50 сотрудникам нижегородской комиссии по делам несовершеннолетних

02 февраля 2018 10:37  [142] Общество

Фото: управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Глава администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев вручил благодарственные письма 50 сотрудникам нижегородской комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 2 февраля 2018 года.

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, состоялось в Советском районе. На мероприятие были приглашены ветераны комиссии, руководители и представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В рамках встречи Владимир Исаев вручил благодарственные письма 50 лучшим сотрудникам за добросовестный труд и высокий профессионализм, активную и результативную работу по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Советского района. Среди награждённых - директор социального фонда "Право на жизнь" Марина Голубь, исполнительный директор НРОО "Детский проект" Наталья Елисеева, педагог психолог ГБУ"Областной центр социальной помощи семье и детям "Журавушка" Марина Медонова, начальник отдела социальной поддержки семьи и детей УСЗН Советского района Татьяна Суворова.

"На протяжении всех этих лет вы несете на себе огромную социальную нагрузку, помогаете подросткам, совершившим ошибку, найти свой путь в жизни, исправиться, стать полезными обществу. От вашего профессионализма, терпения, чуткости, умения создать доверительную обстановку, подчас зависит судьба ребенка и семьи, в которой он воспитывается. Вы не жалеете сил, чтобы оградить таких "трудных детей" от недетских проблем, помочь им вырасти настоящими, достойными людьми", - обратился ко всем присутствующим Владимир Исаев.

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