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Глава администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев вручил благодарственные письма 50 сотрудникам нижегородской комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 2 февраля 2018 года.
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, состоялось в Советском районе. На мероприятие были приглашены ветераны комиссии, руководители и представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В рамках встречи Владимир Исаев вручил благодарственные письма 50 лучшим сотрудникам за добросовестный труд и высокий профессионализм, активную и результативную работу по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Советского района. Среди награждённых - директор социального фонда "Право на жизнь" Марина Голубь, исполнительный директор НРОО "Детский проект" Наталья Елисеева, педагог психолог ГБУ"Областной центр социальной помощи семье и детям "Журавушка" Марина Медонова, начальник отдела социальной поддержки семьи и детей УСЗН Советского района Татьяна Суворова.
"На протяжении всех этих лет вы несете на себе огромную социальную нагрузку, помогаете подросткам, совершившим ошибку, найти свой путь в жизни, исправиться, стать полезными обществу. От вашего профессионализма, терпения, чуткости, умения создать доверительную обстановку, подчас зависит судьба ребенка и семьи, в которой он воспитывается. Вы не жалеете сил, чтобы оградить таких "трудных детей" от недетских проблем, помочь им вырасти настоящими, достойными людьми", - обратился ко всем присутствующим Владимир Исаев.
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