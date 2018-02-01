Последние новости рубрики Происшествия
02 февраля 2018 14:09  [20] Подозреваемому в убийстве таксиста в Нижнем Новгороде предъявлено обвинение
02 февраля 2018 13:31  [281] СК задержал подозреваемого по делу о найденном теле женщины в подвале дома в Павлове Нижегородской области
02 февраля 2018 13:20  [66] Полиция просит помощи в поисках пропавшего в мае 2017 года нижегородца Александра Курилова
02 февраля 2018 12:41  [587] Экс-управляющая филиалом Россельхозбанка в Нижегородской области приговорена к 2,5 годам колонии
02 февраля 2018 12:06  [118] Мужчина отправлен на принудительное лечение за убийство соседки в Нижегородской области из-за земельного спора
02 февраля 2018 10:55  [870] Водитель ВАЗа погиб при столкновении трёх автомобилей на трассе в Шатковском районе Нижегородской области 1 февраля
02 февраля 2018 10:49  [116] Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 1 февраля
02 февраля 2018 10:16  [140] Несовершеннолетняя нижегородка предстанет перед судом по подозрению в хищении куртки и телефона у школьницы
02 февраля 2018 10:01  [194] Катавшему нижегородца на тюбинге и совершившему смертельное ДТП водителю автомобиля грозит до пяти лет колонии
02 февраля 2018 09:40  [117] Уголовное дело возбуждено в отношении обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков первокурсника ННГУ
Происшествия

Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 1 февраля

02 февраля 2018 10:49  [116] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 1 февраля 2018 года. ОБ этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилом доме в д. Труфаново Краснобаковского района поступило в МЧС в 14:15. Пожар был ликвидирован на площади 90 кв.м. При разборе конструкций сгоревшего дома было обнаружено тело 59-летнего хозяина дома.

"На тяжесть последствий пожара повлияло его позднее обнаружение и сообщение, так как в деревне практически никто не проживает в зимнее время, а ближайшие соседи живут достаточно далеко. Кроме того, быстрому распространению огня способствовал разорвавшийся газовый баллон", - говорится в сообщении МЧС.

Как отмечает следственное управление СК РФ по региону, при осмотре тела погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, пенсионер проживал в своем доме один, злоупотреблял спиртными напитками, курил. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph