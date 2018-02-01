Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 1 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 1 февраля 2018 года. ОБ этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилом доме в д. Труфаново Краснобаковского района поступило в МЧС в 14:15. Пожар был ликвидирован на площади 90 кв.м. При разборе конструкций сгоревшего дома было обнаружено тело 59-летнего хозяина дома.

"На тяжесть последствий пожара повлияло его позднее обнаружение и сообщение, так как в деревне практически никто не проживает в зимнее время, а ближайшие соседи живут достаточно далеко. Кроме того, быстрому распространению огня способствовал разорвавшийся газовый баллон", - говорится в сообщении МЧС.

Как отмечает следственное управление СК РФ по региону, при осмотре тела погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, пенсионер проживал в своем доме один, злоупотреблял спиртными напитками, курил. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.