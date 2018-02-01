"Интерактивное ТВ" от "Ростелекома" стало победителем в национальной премии "Большая цифра-2018" Бизнес

"Интерактивное ТВ" от "Ростелекома" стало победителем в национальной премии "Большая цифра-2018". Об этом сообщает пресс-служба компании 2 февраля 2018 года.

Услуга "Интерактивное ТВ" стала лидером в номинации "Лучшая инновационная услуга оператора".

"Интерактивное ТВ" – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который настраивается индивидуально под пользователя. Абонентам услуги доступен максимальный набор дополнительных сервисов среди всех технологий цифрового ТВ, в том числе: "Управление просмотром", "Видеопрокат", "Мультискрин", "Родительский контроль".

Отмечается также, что победителем в номинации "Лучшее событие, организованное телеканалом для абонентов" признана премьера седьмого сезона сериала "Игры престолов", которую организовали онлайн-сервис Амедиатека и Московский метрополитен при поддержке "Интерактивного ТВ" от "Ростелекома". "Премьера состоялась в ночь с 17 на 18 июля в Москве на станции метро "Маяковская". Зрителей первой серии нового сезона встречали белые ходоки, вольные "одичалые", прекрасная Дейнерис Таргариен и бессмертный Джон Сноу. На платформе станции была установлена точная копия Железного трона", - рассказывается в пресс-релизе.

СПРАВКА:

"Большая Цифра" — это первая в России национальная премия в области многоканального цифрового телевидения, Организована в 2009 году. Ежегодно по итогам голосования экспертов "Большая цифра" вручается российским и иностранным телеканалам, федеральным и региональным операторам, производителям и разработчикам оборудования и программного обеспечения, онйлан-видеосервисам и по другим номинациям. Возглавляет жюри президент Международной академии телевидения и радио, генеральный директор Общественного телевидения России, Анатолий Лысенко.