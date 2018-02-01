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Общество

Тележурналист Александр Двуреченский будет выполнять функции пресс-секретаря Глеба Никитина

02 февраля 2018 11:53  [491] Общество
Александр Двуреченский

Александр Двуреченский

Фото: "Вести - Приволжье"

Ведущий "Вести-Приволжье" Александр Двуреченский будет выполнять функции пресс-секретаря врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Эту информацию подтвердили в региональном правительстве 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, Двуреченский с 29 января 2018 года перешел на работу из ГТРК "Нижний Новгород" в пресс-службу облправительства. Он будет выполнять функции пресс-секретаря главы региона, сопровождать его и организовывать работу прессы на публичных мероприятиях.

Руководителем пресс-службы облправительства пока никто не назначен. Напомним, 26 января 2018 года стало известно, что и.о. руководителя Наталья Квашнина покидает пост, она перешла на работу в администрацию Нижнего Новгорода.

Напомним также, что Роман Скудняков, занимавший должность начальника пресс-службы с 2010 года, ушёл в октябре 2017 года, после назначения Глеба Никитина врио губернатора. Потом пресс-службу правительства курировал Алексея Головенко, который оставил эти обязанности через две недели.

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